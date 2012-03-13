Кабмин пока не определился с размером приватизируемого госпакета "Тернопольоблэнерго"

В правительстве на сегодняшний день пока нет консенсуса относительно размера приватизируемого госпакета "Тернопольоблэнерго". Об этом сообщил УНИАН председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, вопрос о приватизации "Тернопольоблэнерго" отправлен на доработку. "Возникла дискуссия, продавать ли, как было решено ранее, 25% облэнерго, или объединить с пакетом, переданным в НАК "ЭКУ", и продавать целиком", - отметил председатель ФГИУ.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными приказом ФГИУ №52 от 12 января 2012 г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в 2012 г. пакетов акций энергокомпаний, в марте т.г. планировалось объявить приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 25,999% госакций "Тернопольоблэнерго".

Справка УНИАН. Энергоснабжающая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области.

50,999% акций компании принадлежат государству, 24,99% – Bikontia Enterprises Limited (Кипр), 15,1% – Larva Investments Limited (Кипр).