В законодательство об управлении объектами госсобственности внесены изменения

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования управления объектами государственной собственности» (№ 9415), учтя предложения Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 238 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Хозяйственный кодекс Украины, которыми предусмотрено, что государственное унитарное коммерческое предприятие может быть преобразовано в государственное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству, в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Также законом предусмотрено, что основным плановым документом государственного коммерческого предприятия является финансовый план, в соответствии с которым предприятие получает доходы и осуществляет расходы, определяет объем и направление средств для выполнения своих функций в течение года в соответствии с учредительными документами.

Финансовый план подлежит утверждению до 1 сентября года, который предшествует плановому: предприятий, которые являются субъектами естественных монополий, и предприятий, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривень, - Кабинетом министров Украины; других предприятий - органами, к сфере управления которых они относятся.

Предприятия электроэнергетики, лицензированная деятельность которых регулируется путем утверждения национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, составляют финансовые планы с учетом утвержденной этой комиссией структуры тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Финансовые планы таких предприятий подлежат утверждению до 31 декабря года, который предшествует плановому.

За несвоевременное представление на рассмотрение, согласование или утверждение годового финансового плана и отчета о его выполнении должностные лица государственного коммерческого предприятия несут административную ответственность, установленную законом.

Также внесены изменения в Закон "О холдинговых компаниях в Украине", которыми предусмотрено, что государственная управляющая холдинговая компания - государственная холдинговая компания, корпоративным предприятием которой может быть другая государственная холдинговая компания или хозяйственное общество, холдинговый корпоративный пакет акций (долей, паев) которого принадлежит государству.

Решение об образовании государственной холдинговой компании в процессе корпоратизации (приватизации) принимает орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, государственный орган приватизации, по согласованию с Кабинетом министров.

Порядок образования государственных холдинговых компаний утверждается Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере экономического развития.

Государственная холдинговая компания может быть корпоративным предприятием лишь государственной управляющей холдинговой компании.

Определены особенности образования и деятельности государственной управляющей холдинговой компании. В частности, учредителем и единственным акционером государственной управляющей холдинговой компании является государство в лице Кабинета министров. Уставный капитал государственной управляющей холдинговой компании формируется за счет принадлежащих государству акций государственных холдинговых компаний, долей (паев) государства в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также дополнительных взносов в форме имущества, средств и невещественных активов, необходимых для обеспечения ее деятельности. Пакеты акций (долей, паев) или другое имущество, переданное в уставный капитал государственной управляющей холдинговой компании, находятся в государственной собственности и закрепляются за ней на праве хозяйственного ведания.

Также внесены изменения в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", которыми определено, что субъектами управления объектами государственной собственности являются: Кабинет министров Украины; центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере управления объектами государственной собственности; центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере экономического развития; министерства и другие органы исполнительной власти (далее - уполномоченные органы управления); Фонд государственного имущества Украины; органы, которые обеспечивают деятельность Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров; органы, которые осуществляют управление государственным имуществом в соответствии с полномочиями, определенными отдельными законами; государственные хозяйственные объединения, государственные холдинговые компании, другие государственные хозяйственные организации; Национальная академия наук Украины, отраслевые академии наук.

Государственная управляющая холдинговая компания имеет статус уполномоченного органа управления относительно объектов управления государственной собственности, которые переданы в ее уставный капитал и уставный капитал ее корпоративных предприятий.

Государственное акционерное общество, образованное в процессе преобразования государственного предприятия, 100% акций которого принадлежат государству, не имеет права бесплатно передавать закрепленное за ним имущество другим юридическим лицам или гражданам, кроме случаев, предусмотренных законом.

Отчуждать имущество, которое относится к основным фондам, государственное акционерное общество имеет право лишь по предварительному согласию органа, осуществляющего управление корпоративными правами государства, и только на конкурентных основах, если другое не установлено законом.

Распоряжаться другим способом имуществом, которое относится к основным фондам, государственное акционерное общество имеет право лишь в пределах полномочий и способами, предусмотренными законом.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования управления объектами государственной собственности» был принят 20 декабря 2011 года, но его ветировал Президент Украины.