ВР определила особенности приватизации угледобывающих предприятий

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона Украины «Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий» (№ 9412).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 241 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом определяются особенности правового, экономического и организационного регулирования приватизации государственного имущества угледобывающих предприятий и особенности их деятельности в послеприватизационный период.

Особыми условиями приватизации угледобывающих предприятий являются: продажа всех акций, которые принадлежат государству (без сохранения в государственной собственности пакетов акций) в уставных капиталах акционерных обществ, образованных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий; сохранение существующих условий оплаты потребленной электроэнергии для угледобывающих предприятий, относительно которых принято решение о приватизации или продолжается предприватизационная подготовка, до завершения приватизации.

Кроме того, такими условиями являются: установление сроком до трех лет с момента завершения приватизации моратория на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и моратория на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации; переоформление на покупателя (инвестора) объекта приватизации действующих специальных разрешений на добычу полезных ископаемых без проведения аукциона.

Предусмотрено, что к объектам приватизации относятся: угледобывающие предприятия как единые имущественные комплексы; шахты (шахтоуправление) как единые имущественные комплексы; разрезы как единые имущественные комплексы; акции, которые принадлежат государству в уставных капиталах акционерных обществ, образованных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий.

Субъектами приватизации являются: государственные органы приватизации; покупатели (инвесторы) и их представители; посредники; центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в угольно-промышленном комплексе (далее - орган, уполномоченный управлять государственным имуществом).

Предусмотрено, что предприватизационная подготовка осуществляется за счет средств угледобывающих предприятий, которые приватизируются в соответствии с этим законопроектом. Предприватизационная подготовка угледобывающих предприятий может включать выделение из состава предприятий структурных подразделений, которые не нарушают технологического единства производства и технологических циклов, и осуществление других мероприятий.

Приватизация объектов осуществляется такими способами: продажа на аукционе; продажа на инвестиционном конкурсе; другими способами, предусмотренными законодательством по вопросам приватизации.

Каждому из работников приватизируемого предприятия предоставляется право на первоочередное приобретение акций, сумма номинальной стоимости которых составляет 45 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Предусмотрены мероприятия по предотвращению банкротства угледобывающих предприятий.

В частности, с целью недопущения банкротства угледобывающих предприятий и сохранения сырьевой базы металлургического и энергетического комплексов с момента принятия решения о приватизации предприятия до момента завершения приватизации устанавливаются мораторий на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и мораторий на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий. Сроком до трех лет с момента завершения приватизации устанавливаются мораторий на применение процедуры принудительной реализации имущества объектов приватизации путем остановки исполнительного производства и мораторий на возбуждение дел о банкротстве угледобывающих предприятий, которые распространяются лишь на долги, образовавшиеся на момент завершения приватизации.

Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины о недрах, которыми предусмотрено, что предоставление специальных разрешений на пользование недрами субъекту ведения хозяйства, который приватизировал государственное угледобывающее предприятие в соответствии с Законом “Об особенностях приватизации угледобывающих предприятий”, осуществляется путем переоформления специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных этому угледобывающему предприятию, на имя субъекта ведения хозяйства, который его приватизировал, на срок действия такого специального разрешения и без проведения аукциона.