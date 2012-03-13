Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 марта, повысился на 0,51% - до 1419,70 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 92,5 млн. грн., из них на фондовом рынке - 59,4 млн. грн., на срочном рынке - 33 млн. грн.

Лидерами роста на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции банковского сектора. В частности, акции "Укрсоцбанка" выросли на 8,4%, бумаги "Райффайзен Банка Аваль" - на 1,99%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 13 марта повысился на 0,33% - до 528,45 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 688 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 679 млн. грн., на облигации предприятий - 967 тыс. грн., на акции - 7 млн. 950 тыс. грн.