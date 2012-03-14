ФГИУ объявил конкурс по продаже "Крымэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго". Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 марта 2012 г.

Согласно объявлению, стартовая цена 45% пакета акций «Крымэнерго» составляет 246 млн. грн.

В целом, требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

В соответствии с обнародованными в объявлении условиями, в конкурсе по продаже пакета акций энергокомпании могут участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет осуществляли деятельность по поставкам электроэнергии в объеме не менее 30% от объема поставок «Крымэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность. К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, более 25% в уставном капитале которых прямо или опосредованно принадлежат государству.

Конкурс состоится 4 мая т.г.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

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Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.