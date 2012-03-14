ФГИУ выставил на продажу 93,436% госакций Коломыйского завода сельхозмашин

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 93,436% госпакета акций ОАО "Коломыйский завод сельхозмашин". Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 14 марта т.г. Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 10 млн. 615 тыс. грн. Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления. Справка УНИАН. ОАО "Коломыйский завод сельхозмашин" (г. Коломыя, Ивано-Франковская обл.) занимается производством сельскохозяйственной техники, промышленного погрузочного оборудования, грейферных самоходных погрузчиков. . Объем реализованной продукции по итогам 2011 г. составил 8 млн. 998 тыс. грн., убыток - 11,4 тыс. грн., дебиторская задолженность - 678,8 тыс. грн., кредиторская - 6 млн. 258,8 тыс. грн. Уставный капитал - 459 тыс. 994 грн.

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