Азаров недоволен работой НКЦБФР. Исправить ситуацию поручено Хорошковскому

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Валерию ХОРОШКОВСКОМУ проанализировать работу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и предложить вариант развития фондового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

Он подчеркнул, что для развития экономики необходимо создать в Украине мощную фондовою биржу, либерализировать правила листинга холдингов, зарегистрированных за границей, утвердить правила оферты в соглашениях купли-продажи акций.

«Кстати, за два года я абсолютно не увидел никакой инициативы со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Я прошу Валерия Ивановича ХОРОШКОВСКОГО принципиально проанализировать работу этой структуры и предложить системное решение по развитию фондового рынка.