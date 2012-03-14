Украинский рынок акций снова «проспал» ралли на глобальных площадках - эксперт

Украинский рынок акций во вторник, 13 марта, снова «проспал» ралли на глобальных площадках, хотя в оправдание можно сказать, что активизация покупок на американских площадках произошла после закрытия Украинской биржи.

Так агентству УНИАН прокомментировал ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, во вторник украинский рынок акций сначала быстро растерял рост начала торговой сессии, однако ближе к закрытию торгов индексу UX удалось прибавить 0,5%, правда, лишь благодаря скачку акций «Укрсоцбанка» на 8,4%. Сегодня утром у индекса Украинской биржи шансов на рост по итогам торговой сессии оказалось ничуть не меньше, чем вчера – но на этот раз из-за состоявшегося роста аппетита к риску. Так, американские индексы во вторник прибавили от 1,6% до 1,8%, комментарии Бена БЕРНАНКЕ не разочаровали инвесторов, а результаты стресс-тестов крупнейших банков США оказались не хуже ожиданий. Единственное, что портит ситуацию, – это возможность формирования состояния перекупленности.

Так, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, перед открытием краткосрочных длинных позиций следует принять во внимание, что после роста накануне игроки на глобальных рынках могут взять паузу, о чем уже может свидетельствовать скромный рост индекса широкого рынка Russell 2000 в ходе вчерашней торговой сессии. «Таким образом, украинским трейдерам следует быть осторожными с покупкой внутридневных коррекций, так как они могут оказаться глубже ожидаемого, - подытожил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 марта, повысился на 0,51% - до 1419,70 пункта. Общий объем торгов составил 92,5 млн. грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,33% - до 528,45 пункта. Общий объем торгов составил 688 млн. грн.

