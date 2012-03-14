Эксперты: сегодня на мировых фондовых биржах складывается позитивный фон

Сегодня на мировых площадках складывается позитивный фон после роста ведущих фондовых индексов вчера.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

По информации аналитиков, индекс Stoxx600 во вторник, 13 марта, поднялся на 1,8%, S&P500 - на 1,8%. В Европе сокращение Испанией дефицита бюджета 2012 до 5,3% ВВП, успешное размещение Италией гособлигаций на 12 млрд. евро и рост показателя экономических ожиданий в Германии (ZEW) вызвали бурный рост акций. Заседание комитета по процентной политике ФРС (FOMC) прошло в рамках ожиданий: политика низких процентных ставок в США сохранится до конца 2014 года. Однако комитет улучшил ожидания роста экономики страны. Розничные продажи в США в феврале выросли в рамках ожиданий (1,1%).

Как отмечают аналитики, украинский UX во вторник вырос на 0,5%. Причем индекс вышел в зеленую зону в последние 5 минут до закрытия торгов. Наибольший рост продемонстрировали банковские фишки: «Укрсоцбанк» (+8,4%), «Райффайзен Банк Аваль» (+2%). Рост первого, очевидно, был связан с ростом акций материнской структуры Unicredit на 4%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 марта, повысился на 0,51% - до 1419,70 пункта. Общий объем торгов составил 92,5 млн. грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,33% - до 528,45 пункта. Общий объем торгов составил 688 млн. грн.

