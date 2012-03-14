НБУ в феврале пополнил свой портфель ОВГЗ на 0,75 млрд. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) в феврале пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,75 млрд. грн. (с начала года — на 2,1 млрд. грн.).

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка Украины в течение февраля не проводились.

Через механизм двусторонней котировки НБУ приобрел ОВГЗ на сумму 0,7 млрд. грн. (с начала года — на около 1,6 млрд. грн.), продажи не осуществлялись, а с начала года их объем составил 1,3 млрд. грн.

В феврале на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 3,7 млрд. грн. со средневзвешенной доходностью 13,86% годовых (с начала года поступления составили 4,1 млрд. грн.). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили 277,7 млн. долл. по средневзвешенной ставке 9,27% (с начала года в бюджет привлечено 279,5 млн. долл.).

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за февраль составил 6,8 млрд. грн., в том числе основной долг - 4,5 млрд. грн., выплата дохода - 2,3 млрд. грн.