DTEK Holdings Ltd перечислил всю сумму за 25% «Днепроэнерго»

DTEK Holdings Ltd перечислил всю сумму в размере 1 млрд. 179,7 млн. грн. за приобретенный 25% госпакет акций «Днепроэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, вчера, 13 марта, DTEK Holdings Ltd был признан конкурсной комиссией покупателем блокирующего пакета «Днепроэнерго», после того как дал согласие приобрести 25% «Днепроэнерго» за вышеуказанную сумму, полученную в ходе независимой оценки.

Как сообщал УНИАН, в ходе приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» единственный участник конкурса – DTEK Holdings Ltd предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены (1 млрд. 174 млн. грн. - УНИАН).

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки - 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав «Днепроэнерго» входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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