Индекс Украинской биржи сегодня вырос на 1,29%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 марта, повысился на 1,29% - до 1437,95 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 143,8 млн. грн., из них на фондовом рынке - 59 млн. грн., на срочном рынке – 84,5 млн. грн.

Лидерами роста на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг второй день подряд стали акции "Укрсоцбанка", которые выросли на 11,4%, а также бумаги Енакиевского металлургического завода (рост на 3,91%), «Райффайзен Банка Аваль» (на 2,44%).