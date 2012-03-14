Торги на Украинской бирже в среду прошли в оптимистичном ключе - эксперт

Торговая сессия на Украинской бирже в среду, 14 марта, проходила в оптимистичном ключе и достаточно спокойно, благодаря внешнему позитивному фону.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ.

Он отметил, что по итогам сессии в среду индекс Украинской биржи прибавил 1,29% и составил 1437,95 пунктов. На старте позитивная динамика индекса была обусловлена новостями из США. Инвесторы позитивно восприняли итоги вчерашнего выступления Бена БЕРНАНКЕ, в котором глава ФРС улучшил оценку перспектив американской экономики в текущем году.

По словам С.БЕЛЯСОВА, дополнительную поддержку покупателям оказали снижения опасений инвесторов относительно долговых проблем стран еврозоны, после того как рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Греции впервые с 2003 года и сразу на четыре ступени с уровня «RD» до «B-». На этом фоне Италия разместила 3-летние облигации на сумму 5 млрд. евро с доходностью 2,76% годовых – минимальной с октября 2010 года.

Как сообщил аналитик, в дальнейшем отечественный рынок продолжил торговаться в позитивной зоне, несмотря на некоторое ухудшение динамики, вызванное изменением ситуации на американских биржах в негативную сторону после публикации слабой статистики по платежному балансу страны.

По мнению С.БЕЛЯСОВА, из внутренних событий в среду следует отметить сохранение высокого интереса участников рынка к акциям «Укрсоцбанка» (+11,40%) на спекулятивной волне. Активно росли в цене бумаги Енакиевского метзавода (+3,91%). Котировки эмитента продолжили восстанавливаться после глубокого падения за предыдущие две недели. Вслед за ростом «Укрсоцбанка» активизировались покупки по акциям «Райффайзен Банка Аваль» (+2,44%). Уверенно прибавляли также котировки «Донбассэнерго» (+2,31%) и Стахановского ВСЗ (+2,27%).

По информации аналитика, с потерями завершили сессию на Украинской бирже в среду акции «Стирола» (-4,64%), «Укртелекома» (-2,90%), Крюковского ВСЗ (-1,70%), а также Ясиновского КХЗ (-0,52%).