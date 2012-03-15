Украинский рынок акций смог устоять на фоне коррекции на мировых площадках - эксперт

Украинский рынок акций в среду, 14 марта, смог устоять на фоне незначительной коррекции на мировых площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

При этом, подчеркнул он, «рост индекса UX в среду опирался на широкую выборку акций, а не только на очередной рывок котировок «Укрсоцбанка». В отношении последнего следует отметить, что какая бы не была причина такой динамики, рыночная ситуация не оправдывает открытия коротких позиций по данной акции ни при каких обстоятельствах».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, после того как американским индексам в среду не удалось продемонстрировать существенное снижение, баланс настроений вновь сместился на сторону покупателей. Так, сегодня утром подавляющее число рисковых активов прибавляют в цене, а после сильного роста доходности казначейских обязательств США накануне и вовсе кажется, что уровень 1400 пунктов для индекса S&P 500 не станет непреодолимым препятствием уже в течение ближайших сессий.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 марта, повысился на 1,29% - до 1437,95 пункта. Общий объем торгов составил 143,8 млн. грн., из них на фондовом рынке - 59 млн. грн., на срочном рынке – 84,5 млн. грн.

Лидерами роста на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг второй день подряд стали акции "Укрсоцбанка" (+11,4%), а также бумаги Енакиевского металлургического завода (+3,91%), «Райффайзен Банка Аваль» (+2,44%).