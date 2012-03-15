Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 15 марта, снизился на 1,95% - до 1409,95 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 125,8 млн. грн., из них на фондовом рынке - 63,5 млн. грн., на срочном рынке - 62 млн. грн.

Лидерами снижения на Украинской бирже среди активно торгующихся бумаг стали акции «Укртелекома» (снизились на 4,88 %) и «Укрнафты» (на 4,28%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 15 марта снизился на 0,64% - до 527,42 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 234,5 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 233 млн. грн., на облигации предприятий - 382,9 тыс. грн., на акции - 1 млн. грн.