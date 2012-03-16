Украинская биржа 15 марта пережила один из самых волатильных дней - эксперты

Участники торгов на украинской бирже в четверг, 15 марта, пережили один из самых волатильных дней.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

По информации аналитиков, хотя индекс UX в четверг закрылся снижением 2%, его падение в течение торгов достигало 6%. При этом падение фьючерса UX-3.12 превышало 7% (максимум/минимум). Все это было связано с наступлением экспирации фьючерсного контракта на индекс UX. Лидером падения в четверг стал «Укртелеком» (-4,9%). Высокий вес эмитента в индексной корзине и его слабая ликвидность позволили манипулировать индексом UX и повлиять на цену исполнения фьючерса UX-3.12. Падение «Укртелекома» максимум/минимум составляло 34%.

Как отмечают аналитики, с сегодняшнего дня состав индексной корзины Украинской биржи изменился. Наибольший вес будут иметь «Азовсталь» (11%), «Центрэнерго» (15%) и «Мотор Сич» (16,6%).

По словам аналитиков, оптимистическая макростатистика из США в четверг подняла ведущие фондовые индексы. Так, Stoxx600 вырос на 0,3%, S&P500 - на 0,6%. При этом последний превысил отметку в 1400 пунктов впервые за 4 года. Первичные заявки на пособия по безработице в США на прошлой неделе составили 351 тыс., против 362 тыс. за предыдущий период. Из важных данных сегодня ожидаются лишь индекс инфляции и промпроизводства в США за февраль, а также индекс потребительский настроений Университета Мичиган.

Cправка УНИАН. Индексный комитет Украинской биржи с 16 марта 2012 года исключил из состава индексной корзины акции "Укртелекома", концерна "Стирол", Ясиновского коксохимического завода, Крюковского и Стахановского вагоностроительных заводов.

Таким образом, количество ценных бумаг, находящихся в корзине индекса Украинской биржи, сокращено с 15 до 10.