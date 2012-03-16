Эксперт: ситуация на украинском рынке акций изменится только с приходом крупных инвесторов

Ситуация на украинском рынке акций кардинально изменится только с приходом крупных инвесторов.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «приток свежей ликвидности, безусловно, будет способствовать росту котировальной стоимости акций украинских компаний».

Как подчеркнула аналитик, украинский рынок акций после существенного падения летом-осенью 2011 года на фоне долговых проблем в Европе и снижения рейтинга США так и не сумел восстановить утерянные позиции – с октября прошлого года основной фондовый индикатор UX торгуется в рамках узкого диапазона - 1400-1600 пунктов.

По информации аналитика, украинский индекс UX c начала 2011 года потерял 3,2%, притом на малых объемах торгов. В то же время, мировые фондовые индикаторы с начала текущего года существенно выросли. Так, российский MICEX прибавил 15%, европейские фондовые индикаторы в среднем продемонстрировали рост на 13%, китайский Hang_Seng поднялся на 16%, американские индексы повысились на 11,3%.