ДТЭК подписал с ФГИУ договор о покупке 25% акций «Днепроэнерго»

ДТЭК подписал с Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) договор о покупке 25% акций ПАО «Днепроэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, цена пакета составила 1 179,5 млн. грн., что на 5,4 млн. грн. выше стоимости, предложенной ДТЭК на приватизационном конкурсе, который проходил 11 января 2012 года. Средства за акции уже перечислены в государственный бюджет.

Таким образом, ДТЭК сконцентрировал 72,58% акций генерирующей компании.

«Более пяти лет сотрудничества наших компаний показали, что. опираясь на надежную угольную базу, инвестиционный ресурс и опыт команды ДТЭК, «Днепроэнерго» способно по-настоящему раскрыть свой потенциал. В ближайших планах ДТЭК реконструкция 10 энергоблоков станций «Днепроэнерго» общей стоимостью около 6 млрд. грн., проведение ТЭО строительства новых мощностей. "ДТЭК Нефтегаз" должен будет проработать возможность обеспечения доступным топливом простаивающих сегодня газо-мазутных блоков. Я верю, что нашим профессиональным коллективам по плечу задача вместе выйти в лидеры европейского энергетического рынка», – заявил генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 марта DTEK Holdings Ltd был признан конкурсной комиссией покупателем блокирующего пакета «Днепроэнерго», после того как дал согласие приобрести 25% «Днепроэнерго» за вышеуказанную сумму, полученную в ходе независимой оценки.

Напомним, в ходе приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» единственный участник конкурса – DTEK Holdings Ltd предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены (1 млрд. 174 млн. грн. - УНИАН).

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки - 1 млрд. 179,7 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – один из ведущих украинских производителей электроэнергии и тепла. Установленная мощность ТЭС компании – 8185 МВт. В состав компании входят Запорожская ТЭС (3600 МВт), Криворожская ТЭС (2820 МВт) и Приднепровская ТЭС (1765 МВт).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.

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