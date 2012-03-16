Украинский фондовый рынок сегодня снова упал

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 16 марта, снизился на -1,55% - до 1388,12 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 99,1 млн. грн., из них на фондовом рынке - 58,3 млн. грн., на срочном рынке – 40,8 млн. грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 16 марта снизился на 0,06% - до 527,10 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 113,2 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 111,3 млн. грн., на облигации предприятий - 43,6 тыс. грн., на акции – 1,6 млн. грн.