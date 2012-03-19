Инвесторы снова готовы к покупкам акций - эксперт

Хотя рынкам рисковых активов так и не удалось значительно скорректироваться в пятницу накануне, сегодня утром инвесторы снова готовы к покупкам.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на рынке акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Так, по его словам, даже несмотря на не самый благоприятный новостной фон из Китая, фьючерсы на ведущие фондовые индексы США перед открытием европейских площадок в понедельник, 19 марта, прибавляли в пределах 0,2-0,4%. Таким образом, в предстоящие несколько торговых сессий индексу S&P 500 предстоит либо закрепиться выше уровня 1400 пунктов, либо все-таки начать долгожданную коррекцию. Динамика большинства рисковых активов (сырье, валюты) указывает на то, что вероятность коррекции выше вероятности продолжения роста, по крайней мере, в ближайшие дни.

Как считает аналитик, для украинских игроков такая ситуация несет лишь повышенные риски и не обязательно высокое потенциальное вознаграждение. Вероятно, что лучшая краткосрочная позиция в ближайшие 2-3 торговые сессии – это отсутствие позиции. Однако краткосрочная короткая позиция представляется более рисковой, чем краткосрочная длинная.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 16 марта, снизился на -1,55% - до 1388,12 пункта. Общий объем торгов составил 99,1 млн грн.

Общий объем торгов на ПФТС составил 113,2 млн грн.