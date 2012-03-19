НКЦБФР проводит проверку трех работающих на фондовом рынке СРО

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) проводит проверку трех работающих на фондовом рынке саморегулируемых организаций (СРО) - Профессиональной ассоциации регистраторов и депозитариев (ПАРД), Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) и Ассоциации «Украинские фондовые торговцы" (АУФТ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

В НКЦБФР также отметили, что в отношении ПАРД будет проведена также дополнительная проверка. "По результатам первого этапа проверки ПАРД запланирована дополнительная проверка СРО для уточнения отдельных вопросов", - сообщили в комиссии.

По словам члена НКЦБФР, курирующего контрольно-правовую деятельность регулятора, Евгения ВОРОПАЕВА, «на повестке дня комиссии - оценка и анализ работы всех трех СРО, которые функционируют на фондовом рынке, перед процедурой выдачи им соответствующих свидетельств, обобщенных выводов по их результатам, и дальнейшее совершенствование работы этих институтов».