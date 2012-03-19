Индекс Украинской биржи снизился на 0,81%, индекс ПФТС - на 2,36%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 19 марта, снизился на 0,81% - до 1376,83 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 69 млн. грн., из них на фондовом рынке - 40,7 млн. грн., на срочном рынке – 28 млн. грн.

Среди активно торгующихся акций наибольшее снижение наблюдалось по ценным бумагам "Укрсоцбанка" (на 4,3 %), Алчевского меткомбината (на 2,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 19 марта снизился на 2,36% - до 514,65 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 236 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 234 млн. грн., на акции – 1,8 млн. грн.