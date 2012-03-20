Украинский фондовый рынок сегодня снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 20 марта, снизился на 1,91% - до 1350,49 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 109 млн. грн., из них на фондовом рынке - 61 млн. грн., на срочном рынке – 48 млн. грн.

Среди активно торгующихся акций значительное снижение наблюдалось по ценным бумагам металлургического сектора - акции Енакиевского метзавода снизились на 4,5%, Алчевского меткомбината - на 2,8%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 20 марта снизился на 0,83% - до 510,40 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 282 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 276,5 млн. грн., на корпоративные облигации - 4 млн. грн., на акции – 1,7 млн. грн.