Опасения по поводу экономики Китая обвалили фондовый рынок - эксперты

Опасения более значительного замедления роста экономики Китая обвалили мировые фондовые индексы во вторник, 20 марта.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

По информации аналитиков, европейский индекс Stoxx600 во вторник упал на 1,1%, американский S&P500 - на 0,3%. Менее значительное падение фондовых рынков США было обеспечено 5,1% ростом выдачи разрешений на строительство домов в США. Сегодня в США выходит статистика о продаже домов на вторичном рынке. Кроме того, ожидается выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ в комитете по надзору палаты представителей.

Как отмечают аналитики, индекс UX в четверг достиг минимального значения с октября 2011 года. Все индексные фишки зафиксировали падение, тогда как «Укртелеком» (+4,3%), Стахановский ВСЗ (+2%) и Ясиновский КХЗ (+1%) продемонстрировали рост. После публикации информации о значительном убытке за 2011 год «Азовстали» акции предприятия (-1,8%) протестировали прошлогодние минимумы (1,3 грн.). Рост акций «Днепрооблэнерго» (+25%) объясняется публикацией ДТЭК предложения о выкупе 50% акций компании у существующих акционеров. Цена выкупа будет определена в ходе аукциона. Сегодня следует ожидать повышенного спроса на банковские фишки после публикации НБУ данных о росте чистой прибыли банковской системы в феврале т.г.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 20 марта, упал на 1,91% - до 1350,49 пункта. Общий объем торгов составил 109 млн. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,83% - до 510,40 пункта. Общий объем торгов составил 282 млн. грн.