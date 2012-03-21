Индекс Украинской биржи снизился на 0,27%, индекс ПФТС - на 0,17%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 марта, снизился на 0,27% - до 1346,85 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 103,7 млн. грн., из них на фондовом рынке - 46,8 млн. грн., на срочном рынке – 56,9 млн. грн.

Среди активно торгующихся акций значительное снижение наблюдалось по ценным бумагам "Донбассэнерго" (снизились на 2,2%), "Укрнафты" - на 1,95%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 21 марта снизился на 0,17% - до 509,55 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 208,6 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 204 млн. грн., на корпоративные облигации - 0,5 млн. грн., на акции – 4 млн. грн.