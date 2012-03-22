Отечественный фондовый рынок окончил среду в негативном русле - эксперт

Отечественный фондовый рынок окончил сессию среды, 21 марта, в негативном русле.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «в среду в первой половине дня динамика торгов на Украинской бирже резко контрастировала с ситуацией на ведущих мировых площадках, что уже стало неприятной тенденцией в последние недели». Если за рубежом с утра преобладал позитивный настрой, сформировавшийся на фоне ожиданий хорошей макростатистики с американского рынка недвижимости, то в Украине рост рынка ограничился первыми минутами, после чего индикатор Украинской биржи ушел в красную зону.

Как сообщил аналитик, единственными, кто в среду смог противостоять понижательному тренду, оказались акции банковского сектора, поддержанные ослаблением опасений относительно долговой ситуации в еврозоне, после того как власти ЕС и МВФ приступили к выделению первых сумм нового кредитного транша Греции. Накануне греческий парламент утвердил условия получения денег от международного сообщества.

По информации А.Кушнарева, после обеда ухудшение внешней конъюнктуры заставило индекс Украинской биржи откорректироваться вниз еще на несколько пунктов, однако под занавес торгов часть потерь была отыграна. На статистику с рынка жилья США, которая оказалась несколько хуже экспертных прогнозов, трейдеры отреагировали спокойно. Продажи домов на вторичном рынке в феврале снизились на 0,9% до 4,59 млн единиц. против ожидавшихся 4,61 млн единиц. Третий день подряд с открытием торгов в США ситуация на рынке меняется к лучшему.

Аналитик отметил, что максимальное снижение в индексной корзине Украинской биржи в среду было зафиксировано по акциям «Донбассэнерго», которые подешевели на 2,24%. Хуже остальных выглядели бумаги «Укрнафты» (-1,95%). Наибольший рост среди голубых фишек показали акции «Укрсоцбанка» (+1,57%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 марта, снизился на 0,27% - до 1346,85 пункта. Общий объем торгов составил 103,7 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,17% - до 509,55 пункта. Общий объем торгов составил 208,6 млн грн.