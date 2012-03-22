Эксперты: рынок акций проигнорировал негативные заявления главы ФРС о ситуации в Европе

Рынок акций в среду, 21 марта, проигнорировал негативные заявления главы ФРС Бена Бернанке о сложной ситуации с долгами в Европе и рисках, которые она несет для экономики США.

Такую точку зрения высказали аналитикиинвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, после падения в предыдущие дни мировые рынки завершили торги в среду без существенных изменений. Так, индекс Stoxx600 снизился на 0,1%, S&P 500 - на 0,2%. Показатель по производственной активности Китая (HSBC manufacturing PMI) снизился до 48,1 пункта в марте против 49,6 пункта в феврале, что является наихудшим показателем с ноября 2011 года. Значение ниже 50 пунктов означает сокращение активности. Сегодня в еврозоне выйдут аналогичные показатели производственной активности (PMI), в США – данные о пособиях по безработице.

Аналитики отмечают, что украинский индекс UX в среду снизился «в ногу» с мировыми площадками. В то время как банковские бумаги продемонстрировали рост, энергофишки – снижение. Среди ТОП-20 бумаг Украинской биржи Ясиновский КХЗ (-4%) и «Лугансктепловоз» (-6%) оказались в лидерах падения, «Укртелеком» (+4%) – в лидерах роста. Акции последней компании уже выросли на 16% с пятницы и превысили уровни, которые были зафиксированы до дня экспирации мартовского фьючерса.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 марта, снизился на 0,27% - до 1346,85 пункта. Общий объем торгов составил 103,7 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,17% - до 509,55 пункта. Общий объем торгов составил 208,6 млн грн.