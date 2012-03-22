Конкурсом по продаже 50% «Днепрооблэнерго» заинтересовались две компании

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договор о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 50% госпакета акций ПАО "Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго» с двумя компаниями-интересантами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как отметили в пресс-службе, еще с одной компанией был заключен договор о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 45% госпакета акций "Крымэнерго".

Напомним, ФГИУ 22 февраля т.г. объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго».

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета компании составляет 600 млн. грн. Ряд опрошенных экспертов считают наиболее вероятными участниками конкурса компании, принадлежащие бизнесменам Ринату АХМЕТОВУ и Константину ГРИГОРИШИНУ.

ФГИУ также 14 марта т.г. объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго". Согласно объявлению, стартовая цена 45% пакета акций «Крымэнерго» составляет 246 млн. грн.