Хорошковский: Украина готова к выходу на внешние рынки заимствований. Ждем приемлемой цены

Правительство Украины готово к выходу на внешние рынки заимствований в случае формирования приемлемой цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе 8-й инвестиционной украинской конференции, которая проходит в Киеве.

«Мы были уже готовы (к осуществлению заимствований – УНИАН), честно говоря, но определенные обстоятельства заставляют нас перенести этот срок, - сказал он. – Думаю, что не возникнет вопросов по заимствованию, единственная проблема – это цена. Мы хотим достичь максимально низкой цены по внешнему привлечению. Как только мы достигнем приемлемой цены, мы сразу будем заимствовать на внешнем рынке».

По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, согласно предыдущим предварительным переговорам с лид-менеджерами, «у них было видение цены на уровне 10,25%, не ниже».

Он назвал неприемлемой такую цену, при этом отметил, что последние предложения были на уровне 8,5%.

«Это уже более интересно, уже можно о чем-то говорить», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что будут сделаны все усилия для максимального снижения цены внешних заимствований.

По его словам, они могут быть номинированы в любой валюте – в евро, долларах или рублях.