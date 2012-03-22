Азаров поручил рассмотреть возможность увеличения поступлений от приватизации

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение профильным ведомствам рассмотреть возможность увеличения поступлений в государственный бюджет от приватизации в 2012 году.

Об этом сообщил сегодня, 22 марта, на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Анатолий МАНГУЛ.

«Мы не будем все продавать, однако кое-что сегодня может быть подготовлено к продаже, конечно же, только изучив спрос на данный объект», - отметил он.

Напомним, что на данный момент поступления в государственный бюджет от приватизации в этом году запланированы на уровне 10 млрд. грн.

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