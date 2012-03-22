Украинский фондовый рынок сегодня снова упал

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 22 марта, снизился на 0,89% - до 1334,93 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 147 млн грн, из них на фондовом рынке - 77,7 млн грн, на срочном рынке – 69,7 млн грн.

Среди активно торгующихся акций значительное снижение наблюдалось по ценным бумагам "Райффазен Банка Аваль" (снизились на 2,7%), "Азовстали" (на 2,6%), "Центрэнерго" (на 2,44%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 22 марта снизился на 0,41% - до 507,43 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 183 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 89 млн грн, на корпоративные облигации - 92 млн грн, на акции – 1,5 млн грн.