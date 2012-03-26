Рынки рисковых активов все еще выглядят «уставшими» - эксперт

В перспективе нынешней недели не следует забывать о том, что рынки рисковых активов все еще выглядят «уставшими», и рост аппетита к риску если и наблюдается, то кажется анемичным и скорее инерционным.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его мнению, изменить ситуацию к лучшему может рост доходности казначейских обязательств США. Если после четырех дней снижения подряд доходность самого важного «безрискового актива» пойдет вниз, этого может оказаться достаточно для роста спроса на всю группу рисковых активов от акций до сырья.

Павел ИЛЬЯШЕНКО считает, что «сегодня утром главный вопрос для украинских игроков можно сформулировать так: остановит ли снижение глобальных индексов рост украинских? Ответ можно обозначить в два шага: если рост индекса UX в пятницу накануне – это нечто большее, чем обычное закрытие коротких позиций, тогда в целом нейтральная динамика американского рынка не должна помешать украинским оптимистам в понедельник. По крайней мере, в первой половине дня».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 23 марта, вырос на 3,19% - до 1377,45 пункта. Общий объем торгов составил 144,5 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов 23 марта повысился на 0,48% - до 509,88 пункта. Общий объем торгов составил 796,8 млн грн.