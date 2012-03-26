Кабмин предусматривает выпуск валютных ОВГЗ, номинированных в евро
13:43, 26 марта 2012Фондовый рынок
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Кабинет министров Украины предусматривает возможность выпуска валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в евро.
Поправки в порядок выпуска валютных ОВГЗ внесены постановлением правительства №233 от 12 марта, которое обнародовано на сайте Кабмина.
Как сообщал УНИАН, Минфин начал размещать ОВГЗ, номинированные в долларах США, с 16 декабря 2011 года.
В 2011 году Минфин продал таких бумаг на 0,4 млрд долл., за январь-февраль 2012 года - 279,5 млн долл.
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