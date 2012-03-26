VS Energy International вышла из состава акционеров “Черновцыоблэнерго”

Нидерландская компания VS Energy International N.V. Вышла из состава акционеров ПАО “Энергетическая компания “Черновцыоблэнерго”.

Об этом говорится на сайте компании “Черновцыоблэнерго”.

По состоянию на 20 марта т.г., согласно полученному эмитентом сводному учетному реестру владельцев ценных бумаг, пакет акций «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» (Нидерланды) уменьшился на 12479197 акций и составляет ноль акций или 0% от уставного капитала общества.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля т.г. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал VS Energy International Ukraine («ВС Энерджи Интернейшнл Украина») победителем приватизационного конкурса по продаже 45% госпакета акций ПАО "ЭК "Черновцыоблэнерго".

Справка УНИАН. ПАО «Черновцыоблэнерго» в 2011 году увеличило чистую прибыль в 3,5 раза, или на 11,768 млн. грн., по сравнению с 2010 годом, – до 16,549 млн. грн.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

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