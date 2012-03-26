Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг DTEK

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте компании DTEK Holdings Limited (далее – DTEK) на уровне «B» со «стабильным» прогнозом.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг возвратности активов DTEK подтвержден Fitch на уровне «RR4».

Агентство сообщает, что эти долгосрочные рейтинги отражают лидирующие позиции DTEK на рынке угля, тепловой энергетики и передачи электроэнергии и вертикальную интеграцию всего бизнеса.

Fitch отмечает, что в 2011-2012 годах этот подконтрольный украинскому бизнесмену Ринату Ахметову энергохолдинг получил контроль над рядом украинских энергетических активов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

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