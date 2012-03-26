Индекс Украинской биржи повысился на 1,88%, индекс ПФТС - на 2,10%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 26 марта, повысился на 1,88% - до 1403,29 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 186 млн грн, из них на фондовом рынке - 93,8 млн грн, на срочном рынке - 92 млн грн.

Среди активно торгующихся акций значительное снижение наблюдалось по ценным бумагам "Центрэнерго" (на 3,20%), "Мотор Сич" (на 3,28%), "Укрсоцбанк" (на 2,44%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 26 марта повысился на 2,10% - до 520,59 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 105,9 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 96,7 млн грн, на корпоративные облигации - 5,5 млн грн, на акции - 2,45 млн грн.