Минфин на сегодняшнем аукционе будет продавать ОВГЗ, номинированные в евро

Министерство финансов Украины на сегодняшнем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) планирует разместить ОВГЗ, номинированные в евро.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит ОВГЗ, номинированные в евро, с досрочным погашением со сроком обращения 539 дней.

Также Минфин на сегодняшнем аукционе предложит ОВГЗ со сроком обращения 175, 343 и 714 дня, а также ОВГЗ, номинированные в долларах, сроком обращения 518 и 1022 дня.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №233 от 12 марта т.г. внес поправки в порядок выпуска валютных ОВГЗ, предусмотрев выпуск ОВГЗ, номинированных в евро.

С 16 декабря 2011 года Минфин начал размещать ОВГЗ, номинированные в долларах США. В 2011 году Минфин продал таких бумаг на 0,4 млрд долл., за январь-февраль 2012 года - 279,5 млн долл.