Индекс Украинской биржи повысился на 0,47%, индекс ПФТС - на 1,65%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 марта, повысился на 0,47% - до 1409,82 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 167,6 млн грн, из них на фондовом рынке - 86,8 млн грн, на срочном рынке - 80,7 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами роста стали ценные бумаги "Мотор Сич" (на 5,18%), больше всего снизились акции "Укрнафты" (на 2,26%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 27 марта повысился на 1,65% - до 529,20 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 176 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 67 млн грн, на корпоративные облигации - 103 млн грн (из них 100 млн грн пришлось на облигации ООО "Инвесткредит"), на акции - 5,9 млн грн.