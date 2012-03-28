Торги на биржах Европы и США во вторник проходили со смешанной динамикой - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США во вторник, 27 марта, проходили со смешанной динамикой.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их информации, во вторник в первой половине дня на мировых рынках наблюдались позитивные настроения, но ближе к завершению украинских торгов настроения инвесторов ухудшились на фоне публикации слабых статданных в США. Так, вчера стало известно о снижении индекса потребительского доверия в США с 70,8 пункта в феврале до 70,2 пункта в марте. Значение индекса цен на жилье S&P/Case-Shiller за январь в годовом исчислении снизилось на 3,8%, что также оказало негативное влияние на индексы. Вместе с тем, инвесторы продолжали отыгрывать состоявшееся накануне выступление главы ФРС Бена Бернанке, заявившего, что мягкая кредитно-денежная политика необходима для поддержки рынка труда США.

Как отмечают аналитики, статистика из Европы во вторник носила смешанный характер. С одной стороны, индекс потребительского доверия во Франции оказался лучше ожиданий, что поддержало индексы. В то же время, слабые данные пришли из Германии, где было отмечено снижение индекса потребительского доверия GfK.

По словам аналитиков, сегодня будут опубликованы окончательные данные по ВВП Великобритании и по заказам на товары длительного пользования в США.

Аналитики подчеркивают, что на украинских площадках последняя неделя марта продолжилась на оптимистичной ноте. Отечественные фондовые индексы завершили торги вторника ростом. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции «Мотор Сичи» (+5,18%) и «Укрсоцбанка» (+0,51%). Наибольшее снижение показали бумаги «Укрнафты» (-2,26%) и Авдеевского КХЗ (-1,13%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 марта, вырос на 0,47% - до 1409,82 пункта. Общий объем торгов составил 167,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,65% - до 529,20 пункта. Общий объем торгов составил 176 млн грн.