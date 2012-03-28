Эксперт: участников рынка должна беспокоить слабость ликвидных акций Украинской биржи

Теперь внимание рынка к акциям «Мотор Сичи» еще более пристальное, но участников торгов должна беспокоить слабость других ликвидных эмитентов Украинской биржи.

Так агентству УНИАН прокомментировал вчерашний рост на отечественном фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Он отметил, что индекс UX во вторник, 27 марта, прибавил 6,53 пункта, что эквивалентно 0,47%. Казалось бы, третий день роста подряд – это достойный результат для рынка, который с декабря прошлого – начала текущего года оказался на «задворках финансовой цивилизации». Однако рост индекса обеспечила динамика лишь одной бумаги, флагмана украинского рынка акций – «Мотор Сичи».

По мнению аналитика, «оптимистичная интерпретация происходящего может звучать так: большинство акций скорректировались после двухдневного роста, и рынок снова готов к движению наверх. Пессимистичная интерпретация: возвращение украинского рынка акций к жизни – иллюзия».

П.Ильяшенко отметил, что на мировых площадках во вторник снова наблюдалась несколько разобщенная динамика. Пожалуй, самым важным событием стал рост казначейских обязательств США, что говорит о преобладании коррекционных настроений, несмотря на скромное снижение индексов. «При этом S&P500 пока уверенно держится выше уровня 1400 пунктов, и практически любое проседание котировок акций вызывает скорее жадность (купить дешевле) чем страх (продать пока не поздно)», - подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 27 марта, вырос на 0,47% - до 1409,82 пункта. Общий объем торгов составил 167,6 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,65% - до 529,20 пункта. Общий объем торгов составил 176 млн грн.