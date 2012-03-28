Список бумаг для обеспечения рефинансирования остался прежним

Национальный банк Украины оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование во втором квартале 2012 года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №19-015/3084 от 27 марта, текст которой обнародован в системе «Лига: Закон».

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Как сообщал УНИАН, в январе объем мобилизационных операций Нацбанка составил 62 млн грн, операций по рефинансированию банков - 3 млрд грн.