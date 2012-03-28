Россия разместила евробонды на 7 млрд долл.

Россия в среду провела размещение еврооблигаций на 7 млрд долл., передает Reuters.

Согласно сообщению, выпуск осуществлен тремя траншами с доходностью 5-летних бумаг на уровне 230 базисных пунктов премии к US Treasuries, 10-летних - 240 базисных пунктов, тридцатилетних - 250 базисных пунктов.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с размещением, РФ утром в среду закрыла книгу заявок на еврооблигации при спросе около 25 млрд долл. и прайсинг ожидается по нижней границе объявленного диапазона доходности.

Объем выпусков 5-летних и 10-летних бумаг составляет по 2 млрд долл., а 13-летних - 3 млрд долл. Таким образом, Россия за одну сделку выбрала весь лимит отведенных ей заимствований на внешних рынках в этом году - 7 млрд долл. Организаторами выпуска стали два российских и три иностранных банка: ВТБ, Сбербанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas. Аналитики предрекали высокий интерес инвесторов к бумагам РФ, которые предполагают премию к суверенным евробондам других развивающихся стран.

Справка УНИАН. Украина, в отличие от соседней России, в текущем году не выходила на рынок внешних заимствований. Согласно обнародованной программе заимствований на 2012 год, Минфин собирался в текущем месяце выпустить евробонды на сумму около 1,5 млрд долл., а в целом до конца года разместить внешние облигации на 3,5 млрд долл. при общем объеме выплат по внешнему госдолгу 5,3 млрд долл. с учетом обязательств перед МВФ. В середине марта представители Минфина сообщили, что технически не успеют до конца месяца выпустить ранее анонсированные евробонды.