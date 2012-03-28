Конкурсом по продаже "Крымэнерго" заинтересовалась еще одна компания

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заключил договор о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже 45% госпакета акций энергоснабжающей компании "Крымэнерго" еще с одной компанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Таким образом, как отметили в пресс-службе, в ФГИУ на сегодня в общей сложности заключены договора о конфиденциальности на ознакомление с конкурсной документацией по продаже акций "Крымэнерго" с двумя компаниями.

При этом в Фонде пока не раскрывают названий компаний, интересующихся конкурсом.

Напомним, ФГИУ 14 марта объявил конкурс по продаже 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго". Согласно объявлению, стартовая цена 45% пакета акций "Крымэнерго" составляет 246 млн грн.