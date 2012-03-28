Индекс Украинской биржи сегодня снизился, ПФТС - вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 марта, снизился на 0,60% - до 1401,35 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 171,8 млн грн, из них на фондовом рынке - 93,7 млн грн, на срочном рынке - 78 млн грн.

Среди активно торгующихся акций лидерами снижения стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (снизились на 2,46%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 28 марта повысился на 0,70% - до 532,91 пункта.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 167 млн грн, при этом на государственные облигации пришлось 47 млн грн, на корпоративные облигации - 117,8 млн грн, на акции - 1,9 млн грн.