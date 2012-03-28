ПФТС включила номинированные в евро ОВГЗ в свой листинг
18:55, 28 марта 2012Фондовый рынок
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Фондовая биржа ПФТС включила номинированные в евро ОВГЗ в котировочный список 1-го уровня своего листинга. Об этом сообщается на сайте биржи.
Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о возможном выпуске валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в евро. Поправки в порядок выпуска валютных ОВГЗ внесены постановлением правительства №233 от 12 марта, которое обнародовано на сайте Кабмина.
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