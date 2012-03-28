Кабмин предлагает включить ГПЗКУ в список компаний, не подлежащих приватизации

Кабинет министров предлагает включить ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ПАО «ГПЗКУ») в список компаний, не подлежащих приватизации.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Так согласно сообщению, правительство сегодня, 28 марта, одобрило разработанный Минэкономразвития проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», которым предлагается включить «Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины» в список объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, но могут быть корпоратизированы.

Законопроект также создает дополнительные правовые основания для недопущения принятия решений относительно реорганизации или реструктуризации предприятия без согласования с Кабмином.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало ГПЗКУ в августе 2010 года. Корпорация – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов.

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