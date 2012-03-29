Макростатистика сегодня будет определять динамику фондовых рынков - эксперт

Сегодняшний день будет богат на макроэкономическую статистику, которая и будет определять динамику фондовых рынков.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, «пока тема европейского долгового кризиса отошла на второй план, внимание игроков будет приковано к статистическим данным США и нефтяным котировкам».

Как отметила Я.Лаврик, по итогам торговой сессии в среду, 28 марта, индекс Украинской биржи снизился. По ее словам, «после хорошего начала дня над участниками отечественных торгов все же возобладали пессимистические настроения. В результате сводный биржевой индикатор растерял весь утренний рост и опустился в минус. Начало вчерашней сессии ознаменовалось относительно активными покупками, несмотря на то, что сформировавшийся к открытию украинских площадок внешний фон явно не способствовал позитивной динамике».

Аналитик сообщила, что европейские и российские площадки в среду демонстрировали снижение. На рынках все больше укрепляется мнение относительно того, что фондовое ралли было неоправданным, и игроками скорее двигал «иррациональный оптимизм», нежели фундаментальные факторы. Подтверждением тому стало выступление Бена Бернанке, в котором глава ФРС заявил о преждевременной радости инвесторов по поводу выхода из рецессии, в очередной раз указав на слабость американского рынка труда.

По словам Я.Лаврик, негативно на настроениях инвесторов в среду сказалась и статистика из-за океана, где были опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования. Рост показателя в прошлом месяце составил 2,2% против ожидавшегося значения на уровне 3,0%. Заказы без учета транспортного оборудования также выросли меньше прогноза.

Как считает аналитик, слабая статистика и движение индексов на зарубежных площадках стали решающими для игроков на Украинской бирже в среду. В результате большинство бумаг индексной корзины завершило день с потерями более 1%. В то же время, снижение сводного индекса было менее заметным из-за роста акций «Мотор Сичи» (+0,88%), Енакиевского метзавода (+0,91) и «Укрсоцбанка» (+0,33%).

По информации Я.Лаврик, среди бумаг второго эшелона Украинской биржи в среду инвесторы проявляли интерес к акциям угледобывающих предприятий, продемонстрировавших неплохой рост вторую сессию подряд. В первой половине дня активный рост наблюдался в акциях энергогенерирующих компаний, однако к концу сессии трейдеры предпочли выйти из бумаг. В аутсайдерах вчерашних торгов закрепились акции Авдеевского КХЗ (-2,46%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 марта, снизился на 0,60% - до 1401,35 пункта. Общий объем торгов составил 171,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,70% - до 532,91 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн грн.