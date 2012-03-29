Рынки акций в среду не удержались под «собственной тяжестью» - эксперт

Рынки акций в среду, 28 марта, не удержались под «собственной тяжестью» и продолжили корректироваться после недавнего роста.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Правда, добавил он, снижение американских индексов в среду составило всего 0,5%, а индекс S&P 500 удержался выше уровня 1400 пунктов. В то же время, таким защитным активам, как казначейские обязательства США, так и не удалось продемонстрировать рост по итогам сессии.

По словам П.Ильяшенко, «хуже других продолжают себя чувствовать акции промышленных и сырьевых компаний – секторов, ориентированных на так называемое «китайское экономическое чудо». Акции данных секторов являются аутсайдерами как в течение недели, так и в течение месяца, по сути – с момента начала выхода китайских экономических данных хуже ожиданий рынка».

Как отметил аналитик, на таком фоне украинский рынок в среду растерял утренний рост по ходу дня, однако самые интересные события происходили на уровне отдельных эмитентов. Так, объем торгов акциями «Центрэнерго», «Мотор Сичи» и «Укртелекома» в совокупности превысил 40 млн грн, что все же является из ряда вон выходящим событием.

Очевидно, считает П.Ильяшенко, «какая-то часть участников рынка относится к коррекции на мировых площадках как к временному явлению, а к росту украинского рынка – как к более долгосрочному. Конечно, это лишь интерпретация, и ей можно как доверять, так и нет. В то же время, такие события с большей вероятностью говорят о рисках открытия коротких позиций в краткосрочном периоде».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 28 марта, снизился на 0,60% - до 1401,35 пункта. Общий объем торгов составил 171,8 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,70% - до 532,91 пункта. Общий объем торгов составил 167 млн грн.