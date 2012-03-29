НКЦБФР создаст Ситуационный центр для оперативного отслеживания ситуации на рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 27 марта т.г. одобрила Концепцию модернизации системы мониторинга фондового рынка, в соответствии с которой при комиссии планируется создать Ситуационный центр для оперативного отслеживания ситуации на рынке и реагирования на нее.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКЦБФР.

"Ситуационный центр позволит отслеживать ситуацию на рынке и оперативно делать выводы по тому или иному случаю", - отметили в пресс-службе.

Директор Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка (АРИФРУ) Юрий Бойко отметил, что одобренный комиссией проект концепции модернизации системы мониторинга фондового рынка разработан с целью обеспечения развития и поддержки функционирования единой системы сбора, обработки и анализа административных данных и информации от участников фондового рынка с использованием технологии электронного документооборота. «Результатом такого подхода к реформе системы мониторинга и подачи информации станет унифицированная процедура подачи отчетности, создание единой базы данных в комиссии, которая будет полезна как для регулирующего органа, так и для участников рынка», - отметил директор АРИФРУ.

В ближайшее время специалистами комиссии будет разработан план мероприятий по реализации данной Концепции.

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