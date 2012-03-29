Минфин в марте привлек на внутреннем рынке рекордные 10 млрд грн - эксперт

Министерству финансов Украины в марте т.г. удалось привлечь на внутреннем рынке рекордную сумму в 10 млрд грн. Об этом сообщила УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена БЕЛАН.

"В целом, в марте Минфину удалось привлечь на внутреннем рынке 10 млрд грн в эквиваленте, что является историческим рекордом", - отметила она. По оценке эксперта, с начала года внутренние заимствования составили 16,5 млрд грн, в том числе 10 млрд. грн. в гривневых облигациях.

При этом, как отмечает экономист, с начала года правительство погасило внутренний долг на сумму 9,3 млрд грн (время погашений валютных облигаций еще не наступило), таким образом, сумев сохранить уровень рефинансирования по гривневым ОВГЗ свыше 100%. Как отметила Е.БЕЛАН, поскольку внешние долговые выплаты с начала года были незначительными, с помощью размещения внутренних валютных облигаций правительство смогло пополнить валютный счет, который на конец прошлого года составлял 1,2 млрд долл.

Экономист также отметила, что дебютное размещение номинированных в евро облигаций оказалось успешным, обеспечив Минфину как дополнительные валютные поступления, так и более низкую стоимость заимствований.

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